Covid: 15 positivi a Como Lecco 2 e Sondrio 1 Due morti in Lombardia Continua la diminuzione dei ricoverati in terapia intensiva

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 29.313 tamponi effettuati, sono 241 i nuovi positivi (0,8%).

I dati di oggi: i tamponi effettuati: 28.313, totale complessivo: 11.963.426; i nuovi casi positivi: 241; in terapia intensiva: 35 (-1); i ricoverati non in terapia intensiva: 131 (+3); i decessi totale complessivo: 33.802 (+2)

I nuovi casi per provincia: Milano: 98 di cui 48 a Milano città; Bergamo: 12; Brescia: 12; Como: 15; Cremona: 4; Lecco: 2; Lodi: 14; Mantova: 15; Monza e Brianza: 24; Pavia: 8; Sondrio: 1; Varese: 14.

In Italia complessivamente sono 1.287 i guariti, mentre gli attuali positivi dopo mesi di discesa salgono di 223 unità attestandosi su un numero totale di 40.649. Continuano invece a calare i ricoveri nei reparti ordinari, 1.128 (-21), quasi stabili le terapie intensive, 157 (-1) con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 39.364 persone. La regione con il maggior numero di casi è il Veneto (254), seguita da Lombardia (241) e Sicilia (174).

