Covid: 482 casi a Como, 369 a Lecco e 89 a Sondrio

Covid: 482 casi a Como,

Con 74.311 tamponi effettuati, sono 9.479 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività praticamente stabile al 12,7% (ieri 12,6%). Sono in calo i ricoverati in terapia intensiva (-3, 43) mentre aumentano negli altri reparti (+26, 1.036). I decessi sono 23 per un totale complessivo di 39.241 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 3.266 i casi nella Città metropolitana di Milano, di cui 1.468 a Milano città, 1.068 a Brescia, 912 a Varese, 890 a Monza e Brianza, 623 a Bergamo, 510 a Pavia, 482 a Como, 450 a Mantova, 369 a Lecco, 293 a Cremona, 159 a Lodi e 89 a Sondrio.

