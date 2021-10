Covid: a Como 11 casi, 10 a Lecco e 4 a Sondrio In Italia 2.494 positivi con 49 vittime I dati del ministero della Salute. Tasso di positività all’1%

Covid: in provincia di Como ci sono 11 nuovi casi, 10 in quella di Lecco e 4 in quella di Sondrio. Sono 2.772 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.494. Sono invece 37 le vittime in un giorno, ieri erano stata 49. 278.945 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 315.285. Il tasso di positività è all’1%, in lieve aumento rispetto allo 0,79% di ieri.

I DATI DELLA LOMBARDIA

Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-18). A fronte di 53.236 tamponi effettuati, sono 307 i nuovi positivi (0,5%).

i tamponi effettuati: 53.236, totale complessivo: 15.683.332

- i nuovi casi positivi: 307

- in terapia intensiva: 59 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 315 (-18)

- i decessi, totale complessivo: 34.098 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 98 di cui 45 a Milano città;

Bergamo: 35;

Brescia: 47;

Como: 11;

Cremona: 12;

Lecco: 10;

Lodi: 15;

Mantova: 6;

Monza e Brianza: 26;

Pavia: 21;

Sondrio: 4;

Varese: 10.

IL CONFRONTO

I dati del 13 ottobre 2021

I dati del 13 ottobre 2020

