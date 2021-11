Covid: a Como 130 casi,

43 a Lecco e 42 a Sondrio In Italia 11.555 nuovi positivi. I morti sono 49 (5 in Lombardia)

Sono 1.930 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia (ieri 1.735), nelle ultime 24 ore, a fronte di 118.279 tamponi effettuati, su un totale di 19.437.739 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi (ieri 4), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 34.278. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 656 di cui 58 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 20.144 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 859.436 (+526).

Gli attualmente positivi in totale sono 20.858 (+1.399). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 668, Brescia 236, Varese 178 , Monza e Brianza 212, Como 130, Bergamo 121, Pavia 55, Mantova 65, Cremona 92, Lecco 43, Lodi 31, Sondrio 42.

I nuovi positivi al coronavirus in Italia sono 11.555: per trovare una cifra simile bisogna tornare indietro di oltre sei mesi, al 6 maggio, quando furono 11.807. Allora i numeri dei contagi erano in discesa, in questi giorni invece c’è una progressione costante. A maggio, però, era molto alto il bilancio delle vittime, 258. Oggi sono 49.

