Covid: in Lombardia positivi ancora in calo A Como 27 casi, Lecco 9 e Sondrio 5 Dieci i decessi che si sono registrati in Regione

Sono 304 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore (ieri 478), a fronte di 54.810 tamponi effettuati, su un totale di 14.826.572 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 10 decessi (ieri 8) che portano il numero delle vittime complessive in regione, a 34.022. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 379 di cui 61 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 10.413 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 837.549 (+208).

Gli attualmente positivi in totale sono 10.853 (+86).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 110, Brescia 35, Varese 7, Monza e Brianza 31, Como 27, Bergamo 21, Pavia 14, Mantova 7, Cremona 12, Lecco 9, Lodi 11, Sondrio 5.

Sono invece 3.099 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 3.525) a fronte di 276.221 tamponi effettuati su un totale di 91.398.852 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 44 i decessi (ieri 50), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 130.697. Con quelli di oggi diventano 4.660.314 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 102.244 (-330), 98.326 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 3.435 di cui 483 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.427.373 con un incremento di 3.385 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Sicilia (422), poi Emilia Romagna (340), Lombardia (304), Veneto (316).

