Covid: salgono i ricoveri A Como 82 nuovi positivi, Lecco a 25 e Sondrio a 15

Covid: in Lombardia aumentano ricoveri, 1431 nuovi casi. Due i decessi, con pochi tampone percentuale di positivi all’1,6.

Con 106.555 tamponi, infatti, sono 1431 i nuovi positivi registrati in Lombardia, una percentuale che si conferma all’1,6%. In crescita sono i ricoveri: 61 in terapia intensiva (+2) e 666 negli altri reparti (+10). E’ invece di due il numero dei decessi che porta il totale da inizio pandemia a 34.280.

Per quanto riguarda le province, a Milano i casi segnalati sono stati 529, a Brescia 181, a Varese 148, a Monza 145, a Bergamo 88, a Como 82, a Mantova 55, a Pavia 49, a Cremona 37, a Lecco 25, a Lodi 24 e 15 a Sondrio.

Sono invece 9.709 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 11.555) a fronte di 487.109 tamponi effettuati su un totale di 114.499.740 a inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 46 i decessi (ieri 49), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 133.177. Con quelli di oggi diventano 4.925.688 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 148.760 (+5.359), 143.895 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.345 di cui 520 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.643.751 con un incremento di 4.302 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (1.431), poi il Veneto (1.261), il Lazio (1.216), l’Emilia Romagna (998) e la Campania (798).

