Covid: sempre alto il numero dei positivi 226 casi a Como Lecco 44, Sondrio 10 Scendono i ricoveri nelle terapie intensive

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-24) e nei reparti (-36). A fronte di 38.490 tamponi effettuati, sono 1.975 i nuovi positivi (5,1%). I guariti/dimessi sono 3.227.

I dati di oggi resi noti dalla Regione Lombardia certificano che a Como il numero dei positivi resta sempre alto: 226, uno dei più alti della Regione dopo Milano e Varese. I tamponi effettuati: 38.490 (di cui 20.528 molecolari e 17.962 antigenici) totale complessivo: 8.722.842. I nuovi casi positivi: 1.975 (di cui 62 ’debolmente positivi’); i guariti/dimessi totale complessivo: 666.635 (+3.227), di cui 4.954 dimessi e 661.681 guariti; Ricoveri in terapia intensiva: 787 (-24); i ricoverati non in terapia intensiva: 5.727 (-36).

Sempre alto il numero dei decessi: 94 per un totale complessivo di 31.909 .

I nuovi casi per provincia: Milano: 506 di cui 208 a Milano città; Bergamo: 71; Brescia: 136; Como: 226; Cremona: 86; Lecco: 44; Lodi: 40; Mantova: 118; Monza e Brianza: 160; Pavia: 85; Sondrio: 10; Varese: 457.

Anche in tutto il territorio nazionale continua il significativo calo dei ricoverati: nei reparti ordinari vi sono 26.952 con un calo in 24 ore di 377; nelle terapie intensive vi sono 3.526 con un calo complessivo di 67 degenti e 242 nuovi ingressi. Calano pure le persone in isolamento domiciliare a 488.742. Sul fronte delle regioni la Lombardia segna il maggiore numero di nuovi positivi (1.975), a seguire Campania (1.627) e Sicilia (1.384).

