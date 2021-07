Covid: solo 2 casi a Como Nessuno a Lecco e Sondrio Diminuiscono i ricoverati, un decesso in Lombardia

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 8.701 tamponi effettuati, sono 95 i nuovi positivi (1%). A Como 2 casi positivi, nessuno a Lecco e Sondrio.

Ecco i dati di oggi: i tamponi effettuati: 8.701, totale complessivo: 11.934.113; i nuovi casi positivi: 95; in terapia intensiva: 36 (-1); i ricoverati non in terapia intensiva: 128 (+4); i decessi totale complessivo: 33.800 (+1)

I nuovi casi per provincia: Milano: 30 di cui 23 a Milano città; Bergamo: 6; Brescia: 7; Como: 2; Cremona: 8; Lecco: 0; Lodi: 7; Mantova: 2; Monza e Brianza: 0; Pavia: 3; Sondrio: 0; Varese: 13.

Sono invece 888 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 1.391) a fronte di 73.571 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell’1,21%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 13 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 7 registrati ieri.

I guariti sono 1.529 e gli attuali positivi scendono a 40.426 (655 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 1,149, 15 in PIù rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 158 ricoverati (-3 unità) con 4 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 39.119 persone. La regione con il maggior numero di casi è il Lazio (172), seguita da Sicilia (150), e Emilia Romagna (118).

