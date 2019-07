In vacanza con le mega meduse Ma non sono pericolose Esemplari di Rhizostoma, particolarmente voluminose, segnalate nel mare Adriatico. Il contatto è fastidioso ma non preoccupante

Sono apparse nel Mediterraneo e anche nell’Adriatico, meta di tanti vacanzieri. È l’estate delle meduse, complice il gran caldo la scomparsa di alcune speci di predatori, che possono raggiungere anche dimensioni considerevoli. È il caso degli esemplari di Rhizostomaono tra le più grandi nel Mediterraneo con tentacoli urticanti”. La loro comparsa nell’Adriatico, sulle coste marchigiane, è segnalata dall’Arpa Marche.

L’ente parla di esemplari di Rhizostoma, particolarmente voluminose e con tentacoli il cui contatto è sicuramente fastidioso ma non preoccupante, almeno per quanto riguarda soggetti non sensibili.

