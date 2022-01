Lomazzo, due cagnolini salvati dai pompieri VIDEO Provvidenziale intervento: erano finiti in un cunicolo interrato inseguendo una volpe

Stavano inseguendo una volpe e, incuranti di ogni altra cosa, sono finiti all’interno di un cunicolo interrato. Due cani hanno davvero rischiato di fare una brutta fine e devono la loro salvezza all’intervento dei Vigili del fuoco, che non hanno lesinato uomini e mezzi per riuscire nell’impresa.

Già, perchè i pompieri - e non certo la prima volta - non si tirano indietro davanti a nulla, anche quando si tratta di soccorrere un cane il primo giorno dell’anno. Con l’aiuto dei colleghi specialisti di Bergamo e l’utilizzo di ben due mezzi, sono riusciti con non poca fatica a recuperare i due animali, imprigionati nel cunicolo.

L’intervento, avvenuto a Lomazzo in via del Fossato, è stato molto laborioso e assai lungo: l’allarme è scattato intorno alle 13 e i cani sono stati liberati alle 19. Entrambi non risultavano feriti. Di certo, l’unica a ridersela - in questa situazione - è sicuramente la volpe.

