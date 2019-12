Como il lago venerdì sera in via Cairoli (Foto by Andrea Butti)

Lago sempre più alto C’è il rischio esondazione Venerdì il livello del lago è salito di oltre 10 centimetri e si trova a 100 centimetri, anche se sabato torna il sole

Il lago è cresciuto a ritmi vertiginosi nella giornata di venerdì e ha iniziato a lambire piazza Cavour, con mezza corsia del lungolago allagata nella zona di via Cairoli. Quasi un centimetro all’ora, soprattutto nel pomeriggio quando la pioggia si è fatta più intensa. Alle 22 il livello era di 100 centimetri, 15 centimetri in più rispetto al mattino, con 681 metri cubi al secondo in centrata e 276 in uscita.

Como esondazione lago in piazza Cavour

(Foto by Andrea Butti)

Con questo ritmo - venerdì a Como sono caduti 46 millimetri di acqua - si rischia seriamente di vedere l’acqua del Lario invadere completamente la strada già nel pomeriggio di sabato. Il Consorzio dell’Adda ha deciso - soltanto nelle ultime ore - di aprire completamente le dighe a Malgrate, per consentire un deflusso maggiore.

In serata il lago ha sfiorato i cento centimetri sopra lo zero idrometrico, ovvero appena una ventina di centimetri dalla soglia di esondazione, ma ancora meno dal rischio di fuoriuscita di acqua sulla strada. Domani è previsto il ritorno del sole, ma l’acqua accumulata è ancora tanta, nonostante questo si spera di scongiurare l’esondazione che rischierebbe di mandare al collasso il traffico in città.

