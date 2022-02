Pitbull sbrana cagnolino a Guanzate

Era fuggito dalla villa di Theo Hernandez Vittima un pinsher,che la padrona ha invano difeso. Il calciatore rischia una denuncia

Cercasi testimoni della brutale aggressione di un pitbull a un cagnolino e alla sua proprietaria. Il pitbull è scappato dalla villa del calciatore del Milan Theo Hernàndez in via Quasimodo, nella zona vicina al Cinq Fo’ e ha azzannato un pinscher. Il giocatore vi risiede da un anno, insieme alla compagna, modella e influencer Zoe Cristofoli . Milo, un pinscherino di sette anni, di Maria Luisa Annoni e il marito Federico Vezzoli , 74 e 80 anni, non ce l’ha fatta contro la furia del pitbull.

Tutto è accaduto nel giro di alcuni terribili istanti mentre la donna, venerdì pomeriggio, passeggiava con il cagnetto in via Manzoni non lontano dalla villa del calciatore, da cui il pitbull è fuggito, quando è stato aperto il cancello per far rientrare l’auto di un collaboratore. Poi sono stati solo attimi di vero terrore, come racconta la nipote dell’anziana, Patrizia Gini che ha lanciato un appello su un social per trovare testimoni dell’accaduto.

«Mia zia e mio zio sono ancora molto spaventate. Milo era tenuto al guinzaglio dalla zia mentre passeggiavano in via Manzoni. Quando hanno aperto il cancello per far entrare un’auto, il cane si è diretto verso di loro. La zia ha preso subito in braccio Milo e l’ha tenuto sopra la testa, ma il pitbull gli è saltato addosso e l’ha fatta cadere per terra e ha tentato di strapparle la giacca. Si è rialzata, ha lanciato Milo su un’auto in sosta, ma il pitbull, si è avventato sul cagnolino».

