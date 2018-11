Susy, da Como alla tv Centralinista di “Portobello” Lo storico programma è tornato e c’è anche una studentessa di 20 anni dell’Insubria. Durante la prima puntata del programma tutti i suoi compagni erano davanti al video

Portobello è tornato e dentro c’è anche lei, Susanna Bergo, 20 anni, studentessa all’Insubria di Como. All’università è già una star. Quando è andata in onda la prima puntata, sabato scorso, i suoi compagni erano tutti davanti alla tv con il cellulare in mano per fotografarla in video, nella nuova versione dello storico programma di Enzo Tortora. Susy, mamma spagnola e papà italiano, è una delle sei centraliniste di Portobello, edizione condotta da Antonella Clerici.

Anche se è entrata nel mondo dello spettacolo dalla porta principale, in prima serata su Rai Uno, continua a fare quello che faceva prima. Studia mediazione linguistica e lavora in pizzeria. Parla italiano e spagnolo, studia russo, ha alle spalle 11 anni di pallavolo. In più sa fare la lavatrice, stirare e cucinare. Ha imparato a cavarsela da sola quando i genitori si sono dovuti trasferire in Sicilia per lavoro, lei è rimasta a casa, a Nova Milanese, con il fratello. «Mi piace essere indipendente e non pesare sui miei», racconta. Racconta tantissime cose ed è proprio parlando che si è conquistata un posto tra le magnifiche sei del centralone. «Mi segue un’agenzia ma non vado mai ai provini perché sono timida, quando mi dicono “sei bella” mi imbarazzo. Quando è capitato il casting con Magnolia per Portobello ho pensato “vado almeno come segno di rispetto per l’agenzia”. Portobello è stato visto da oltre 4 milioni di telespettatori. Stasera in trasmissione ci sarà anche il fidanzato Luigi Clemeno: «Fosse per lui verrebbe sempre. È molto geloso ma fa il tifo per me e vuol sapere tutto».

