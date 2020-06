Chiara Ferragni, spot sul lago di Como Nella villa di Mr. Branson L’influencer e imprenditrice impegnata a Tremezzina per scatti pubblicitari di un noto brand di gioielli

Il lago di Como si conferma il set preferito da Chiara Ferragni. Ieri, la nota influencer/imprenditrice è sbarcata sul Lario con una troupe per lo shooting della nuova campagna del marchio di gioielli APM Monaco. Per gli scatti ha scelto Villa La Cassinella, bellissima residenza lacustre, restaurata negli anni ’20 del secolo scorso dall’ingegnere Carlo Mantegazza, attualmente di proprietà secondo opinione diffusa di Richard Branson, fondatore di Virgin Group. Da alcune stagioni la proprietà è entrata nella top ten delle location più esclusive, in grado di assicurare la massima privacy ai Vip che vi soggiornano dal momento che è raggiungibile solo via lago.

La rivista Forbes l’ha inserita tra le undici più belle ville vacanze del mondo. Nel registro presenze anche la sceicca del Qatar, habitué del Lario quasi ogni estate. Questa volta è toccato alla Ferragni inaugurare il calendario 2020. Sulle stories del suo profilo Instagram si possono già ammirare in anteprima alcune immagini del servizio fotografico che presto apparirà sulle più patinate riviste. nS. Bri.

