Noel Berry a Villa Erba in una scena dello spot di Trussardi

Lago di Como “wow” Noel Berry a Villa Erba nello spot di Trussardi In questi giorni in tv il video realizzato nel settembre 2019 con la bellissima modella

Gira e rigira si torna a George Clooney, molto più di un ambassador del lago di Como. Sono state le scene di “Ocean’s Twelve” e un celebre spot della Nespresso, in cui il divo in coppia con Jean Dujaedin si gode l’incanto del lago dal balcone di Villa Erba, ad accrescere l’appeal dell’ex residenza di Luchino Visconti.

Nella rassegna dell’advertising fashion, l’ultimo ingresso è lo spot del nuovo profumo Trussardi. Girato nel mese di settembre del 2019, sta facendo il giro del mondo promuovendo ancora una volta il turismo, la bellezza e la cultura del Lario.

Protagonista delle immagini Noel Berry, classe 1995, lunghi capelli biondi e una certa somiglianza a Elle McPherson, celebrata top degli anni Ottanta. Richiestissima sulle passerelle dei più noti brand, Noel ha iniziato la carriera sfilando alla New York Fashion Week la collezione Primavera/Estate 2014 di Rachel Zoe e Vivienne Tam. Nelle foto scattate da Mariano Vivanco per il marchio del Levriero il suo volto appare sullo sfondo del primo bacino del lago. Nel cortometraggio compare invece alla guida di un motoscafo Riva, fasciata in un completo della maison che esalta il suo fascino di modella/influencer, con ben 450mila followers: un seguito che darà ulteriore visibilità al nostro straordinario patrimonio architettonico e paesaggistico.

«Questa uscita conferma l’attrattività di un luogo incredibile come Villa Erba, punta di diamante del territorio per storia, bellezza, glamour. Con i suoi meravigliosi scorci, ha la forza di entrare nell’immaginario collettivo attraverso importanti film e pubblicità» dichiara Piero Bonasegale, General Manager del Centro Espositivo di Cernobbio.

