Luce, gas e teleriscaldamento Dieci rate a interessi zero per pagare le super bollette

Sino a dieci rate a interessi zero per far fronte al caro bollette. Il gruppo Acsm Agam interviene a fianco delle famiglie per mitigare l’effetto dei rincari in bolletta determinati dall’incremento del costo del gas, varando facilitazioni mirate. Le misure si aggiungono a quelle di governo e Autorità regolatoria e, oltre a luce e gas, sono estese alle forniture del teleriscaldamento, sinora escluse.

Sono pertanto coinvolte le aziende Acel Energie (con i marchi territoriali Enerxenia e Aevv Energie), Comocalor, Varese Risorse

La scelta è in coerenza con l’iniziativa promossa dal partner industriale A2A che l’ha condivisa con le associazioni dei consumatori nell’ambito - informa una nota dell’azienda - del consolidato rapporto collaborazione.

«L’iniziativa - prosegue l’azienda - riafferma radicamento e responsabilità sociale, valori chiave di Acsm Agam, che nelle scorse settimane ha promosso una campagna di informazione sulla genesi dell’emergenza fornendo consigli per ridurre i consumi e migliorare l’efficienza delle forniture».

Le misure consistono in agevolazioni per il pagamento delle bollette emesse fino a tutto il mese di aprile 2022 delle utenze residenziali (famiglie e condomini) relative alle forniture di energia elettrica, gas e teleriscaldamento; tanto nel mercato libero quanto nei mercati regolati. A disposizione dei clienti forme di rateizzazione dell’intero importo da pagare con la massima flessibilità, secondo le esigenze specifiche, senza interessi e con la conseguente sospensione delle azioni di distacco, anche prima della scadenza della fattura. Il pagamento può essere suddiviso fino a 10 rate, con un primo importo concordato secondo necessità.

