Manoukian cavaliere del lavoro: nominato da Mattarella

Aram Manoukian è dal 2011 presidente e amministratore delegato di Lechler Spa. A metà degli anni ’80 diventa responsabile dell’organizzazione commerciale e del marketing dell’azienda di famiglia F.lli Manoukian-Frama Spa. Nel decennio successivo rileva Elcrom Srl, azienda produttrice di vernici per il settore industriale e successivamente costituisce Lechler Trade srl per promuoverne lo sviluppo nella distribuzione al dettaglio. Nel 2001 guida la fusione delle società e dà vita a Lechler Spa. Oggi il Gruppo con 4 sedi produttive di cui tre in Italia a Como, Foligno, Seregno e una in Brasile e 4 filiali in Europa distribuisce in oltre 65 paesi occupa 356 dipendenti, e conta su un dipartimento di ricerca e sviluppo.