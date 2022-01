Oltre mille auto elettriche

vendute lo scorso anno

A Como +700% in 2 anni Benzina e diesel in calo. I tre modelli al top nel 2021 sono stati Panda, Yaris e 500

Il mercato dell’auto in provincia di Como ha segnato nel 2021 un incremento delle vendite rispetto all’anno precedente, pesantemente segnato dagli effetti della pandemia, ma un netto calo nel confronto con il 2019. Va tuttavia evidenziato il boom delle auto elettriche ed ibride.

Nel dettaglio, secondo i dati dell’Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica), lo scorso anno sono state immatricolate in provincia 16.096 autovetture, con un aumento del 3% sul 2020 (quando furono 15.629) ed una contrazione del 26,3% sul 2019 (21.853).

I mesi caratterizzati da numeri migliori sono stati marzo (1.975 auto vendute, -10,6% sul 2019), giugno (1.628, -17,4%) e gennaio (1.555, -16,1%). Il mese peggiore nel confronto con due anni prima è stato invece luglio (-39,4%), mentre in termini assoluti è stato agosto (646 immatricolazioni).

I dati comaschi sono migliori rispetto a quelli medi lombardi (la contrazione delle vendite sul 2019 è stata del 28,8%), ma peggiori se confrontati con quelli medi nazionali (-23,9%).

Anche se hanno comprato meno auto, i comaschi hanno fatto scelte più “green”. Nel 2021 sono state infatti vendute mille auto elettriche, contro le 460 del 2020 e le 125 del 2019: nei due anni si tratta di un incremento del 700%. Molto positivo anche il dato relativo alle auto ibride: ne sono state vendute 5.082 contro le 2.964 dell’anno prima e le 1.652 del 2019. Cresce decisamente anche il ricorso alle vetture plug-in: in provincia di Como ne sono state vendute 729 dalle 111 di due anni prima (+556%).

La diminuzione delle vendite investe invece decisamente le auto a benzina: si è passati dalle 14.728 immatricolate nel 2019 alle 6.853 dello scorso anno (-53,5%). Bilancio negativo anche per le vetture diesel: in due anni è stato perso il 59,2% del mercato con 1.879 immatricolazioni nel 2021 (da 4.600). Sostanzialmente stabili, infine, le vendite per le alimentazioni gpl e metano.

Per quanto riguarda le case automobilistiche, al primo posto nelle vendite provinciali nel 2021 troviamo Fiat con 1.818 unità, in crescita rispetto al 2020 (1.764) ma in deciso calo sul 2019 (2.436). Secondo posto per Volkswagen (1.486) che risulta tuttavia in contrazione sia rispetto all’anno prima (1.719) che nel confronto con il 2019 (2.600). Podio per Toyota che, con 1.296, incrementa sul 2020 (1.138) e flette solo leggermente nei due anni (1.390 nel 2019).

Seguono Renault (1.213 dalle 1.657 di due anni prima), Peugeot (944 da 1.295) e Suzuki (735 da 817). Quindi troviamo Ford (687), Dacia (673) e Opel (651) che riducono le vendite del 40% circa rispetto a due anni prima. Citroen, invece, con 686 immatricolazioni flette di poco rispetto al 2019 (778).

Bmw ha chiuso l’anno con 413 auto vendute a Como (da 555), Audi con 543 (da 605) e Mercedes con 530 (699 nel 2019). Positivo il bilancio per Ferrari: in provincia ne sono state vendute 12 nel 2021, contro le tre del 2020 e le sei di due anni prima.

Guardando infine ai modelli, la preferita dai comaschi è stata Fiat Panda con 1.027 unità (1.366 due anni prima), seguita da Toyota Yaris (584) e Fiat 500 (466 auto vendute). Nella classifica troviamo poi Peugeot 208 (413), Renault Clio (411), Volkswagen T-Cross (387), Lancia Ypsilon (359), Renault Captur (338), Opel Corsa (313), Dacia Sandero (312) e Volkswagen T-Roc (305).

La situazione del settore è certamente ancora critica, tanto che le case automobilistiche sono tornate a chiedere al governo maggiore attenzione, soprattutto attraverso un progetto organico di transizione all’elettrico, con un piano di incentivi.

