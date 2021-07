Padel in piazza Zambrotta sceglie Limonta Campi in erba sintetica. Il campione comasco tra i sostenitori dell’iniziativa a Milano

La qualità Made in Italy di Limonta Sport è stata voluta da Gianluca Zambrotta per i campi da padel e le aree di accoglienza di Zeta Padel Club, il primo “padel network” italiano con una community totalmente digitale che punta ad avere almeno 100 campi entro la fine del 2026 in Italia, oltre che in Francia e in Svizzera. Il progetto è stato presentato con un match inaugurale a Milano tra ex calciatori di Inter e Milan capitanati dal campione del mondo comasco, socio di Zeta Padel Club.

Per l’occasione, Zeta Padel Club ha installato due campi “temporary” in piazza Gae Aulenti a Milano: si tratta di campi da gioco di ultima generazione su cui gli appassionati potranno giocare fino al 23 agosto, prenotando online al seguente: zpadelclub.com/prenota-campo.

«L’evento di Gae Aulenti è solo il primo passo di un lungo percorso: il nostro obiettivo è avviare 5 club entro la fine del 2021 - ha dichiarato Luca Cabassi, Ceo di Zeta Padel Club - entro 5 anni, inoltre, vogliamo aprire altri 15 club diretti tra temporanei, stagionali e permanenti, con una media di 4/5 campi per ogni club. Tenendo in considerazione la grande crescita del network, avremo bisogno di numerose risorse: sono previste, circa 50 assunzioni nei prossimi 5 anni. Il nostro sviluppo prevede anche un’espansione verso l’estero, ovvero verso il mercato internazionale, dove abbiamo intenzione di portare lo stesso concept, in particolar modo, in Svizzera e in Costa Azzurra. L’importanza e l’ambizione del nostro progetto sono testimoniate dall’interesse di importanti aziende come Limonta Sport, azienda leader nel mondo delle erbe sintetiche, che è stata scelta da Zeta Padel Club per i manti dei due campi da padel installati presso Gae Aulenti e, allo stesso tempo, anche per la realizzazione di uno speciale sottotappeto performante che, posto sotto il manto in erba sintetica, riduce al massimo il rischio di danni e lesioni degli atleti, assorbendo gli urti e garantendo così ottime prestazioni sportive» ha concluso Cabassi.

