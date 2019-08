Un posto da McDonald’s come Jessica di Como Mille posti in tutta Italia Candidature aperte per mille posizioni. La testimonial comasca Jessica Reyes Moreno

Anche Como protagonista del Talent Day di McDonald’s, l’evento organizzato per sabato 14 settembre in cui sarà possibile visitare uno dei 600 ristoranti in Italia (145 in Lombardia), incontrare il personale - dal direttore al manager ai crew - e candidarsi alle mille posizioni aperte per il 2019. I protagonisti della campagna sono proprio i dipendenti e tra questi anche la comasca Jessica Reyes Moreno, responsabile accoglienza del ristorante di Como di via Plinio 2. Reyes Moreno è arrivata in Italia dalla Colombia nel 2004, ha iniziato il suo percorso in McDonald’s grazie al quale ha la possibilità di prendersi cura della sua famiglia: i figli in Italia, i genitori in Colombia.

«Questa iniziativa significa molto per noi. Apriamo le porte dei nostri ristoranti per raccontarci, attraverso i nostri dipendenti che accoglieranno candidati e chiunque sia interessato a conoscere meglio la nostra realtà in tutti i ristoranti d’Italia raccontando cos’è il lavoro da McDonald’s e le loro esperienze - ha detto Massimiliano Maffioli, Chief People Officer di McDonald’s Italia - siamo un’azienda in forte crescita e cerchiamo talenti per continuare a farlo insieme. L’obiettivo del Talent Day è mostrare le opportunità che McDonald’s offre in termini di carriera, crescita e percorsi che permettano di realizzare progetti e aspirazioni personali».

McDonald’s conta in Italia 24.000 dipendenti. La maggior parte è composta da donne (62%), che sono anche il 50% degli store manager. Il 92% dei dipendenti è assunto con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA