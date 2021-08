Auto troppo veloci sulle strade di Erba Cinquanta multe con il telelaser Ritirate dalla polizia locale due patenti

Cinquanta multe e due patenti ritirare. È questo il bilancio dei primissimi giorni della campagna di sicurezza stradale pianificata dalla polizia locale di Erba attraverso una apposita pattuglia che per cinque ore al giorno presidia le strade a maggiore rischio di incidenti o sulle quali le auto viaggiano troppo veloci. Gli agenti sono muniti di telelaser che in via Trieste ha immortalato un veicolo a 103 chilometri orari. Decisamente troppo. La campagna si sicurezza stradale è stata resa possibile in questo mese di agosto grazie alla recente assunzione di agenti che hanno permesso di riequilibrare l’organico della polizia locale agli ordini del comandante Giovanni Marco Giglio. I controlli stradali con il telelaser saranno anche estesi alle strade con maggiore traffico di Eupilio e Pusiano.

(Giovanni Cristiani)

