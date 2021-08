Erba a quota 10mila immunizzati I nuovi contagi sono fermi a sei Buone notizie sul fronte della campagna vaccinale e della quarta ondata - Nell’ultima settimana il numero dei positivi, quasi tutti giovani, non è più aumentato

Più di 10mila erbesi hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19. L’importante traguardo è stato tagliato nelle ultime ore all’hub di Lariofiere, ora gran parte della popolazione - gli over 12 sono circa 15mila - ha il Green pass in tasca. Buone notizie arrivano anche dal bollettino sui contagi con 6 residenti attualmente positivi: la quarta ondata alimentata dalla variante delta, almeno per ora, resta sotto controllo.

L’ultima rilevazione sulla campagna vaccinale effettuata da Regione Lombardia risale all’alba di ieri mattina. Fino ad ora 10.049 erbesi hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino (o la monodose Johnson & Johnson) e possono considerarsi sufficientemente protetti, almeno dalle infezioni sintomatiche e dall’ospedalizzazione. Tutti hanno ovviamente diritto al Green pass, che proprio da ieri è necessario anche per entrare in piscine, centri sportivi, bar e ristoranti al chiuso, eventi pubblici anche all’aperto.

I cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino sono 12.087. Fatti due conti, quelli che devono ancora completare il ciclo vaccinale e hanno già l’appuntamento per la seconda dose sono 2.038.

