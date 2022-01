Erba, la frenata e l’impatto con il treno L’uomo morto abbagliato dal sole La tragedia al passaggio a livello di via Trieste e la tragedia del ristoratore di Merone

Si continua a indagare nel tentativo di ricostruire con esattezza il tragico incidenti di sabato mattina in via Trieste quando alle 8,45 un’auto è stata travolta dal treno al passaggio a livello di via Trieste. Le sbarre erano regolarmente abbassate.

L’incidente è costato la vita a Dante Brambilla, 57 anni, di Merone ma restano da accertare le ragioni per le quali non si è fermato al passaggio a livello abbassato finendo sulla ferrovia nel momento in cui transitava il treno 1617 partito da Milano Cadorna alle 7,39. La dinamica sembra essere ormai abbastanza chiara, si ritiene il titolare del caffè ristorante Volta di Merone sia rimasto abbagliato dal sole e abbia visto all’ultimo le barriere, qualcosa in più potrebbe dirlo l’autopsia in programma nelle prossime ore.

I rilievi

Anche per fissare il giorno e l’ora dell’ultimo saluto al barista e ristoratore serve capire quando il corpo di Brambilla potrà tornare a Merone.

Ad occuparsi dei rilievi la polizia ferroviaria e la polizia locale di Erba, il comandante di quest’ultima Marco Giglio spiega cosa si ritiene sia accaduto al passaggio a livello: «Quanto è emerso in queste ore fa pensare che il conducente dell’auto non abbia visto le barriere abbassate fino all’ultimo momento. Quando si è è accorto dell’ostacolo ha frenato e per colpa dell’urto con la sbarra l’auto si è girata finendo la sua corsa con il lato conducente proprio davanti al treno».

Una tragica fatalità insomma la dinamica dell’urto, dovuta probabilmente anche al sole: «Crediamo che il conducente dell’auto sia rimasto abbagliato dal sole e si sia accorto all’ultimo delle sbarre e all’ultimo abbia frenato tentando una mossa disperata».

L’urto

Purtroppo dopo l’urto l’auto si è girata esponendo ancora di più il barista–ristoratore all’urto con il treno. Brambilla è l’unica persona coinvolta nell’incidente di sabato mattina, infatti gli altri passeggeri del treno non hanno avuto conseguenze così come il personale. Il servizio ferroviario per parte della giornata di sabato è stato garantito dall’utilizzo di autobus per il tratto.

Per quanto riguarda la data del funerale, come già detto, si attende il risultato dell’autopsia e lo conferma anche il parroco di Merone don Marco Zanotti. «Sono in attesa dei famigliari, i tempi non saranno brevi perché si deve aspettare l’autopsia per poi fissare la data» ha detto il sacerdote.

Don Marco conosceva il barista e la mamma Graziella: «Dante era una persona solare, molto aperta e disponibile come per altro la sua mamma. Se si chiedeva un piacere a loro di sicuro lo facevano. Nonostante fosse molto impegnato con il bar–ristorante e avesse poco tempo per altro. È un grosso dispiacere quanto accaduto».

Davanti alla Holcim

A Merone in molti conoscevano Dante e la famiglia perché storici proprietari del locale davanti all’ingresso della cementificio Holcim in via Volta. Una piccola struttura molto frequentata soprattutto a mezzogiorno per i menù di lavoro.

Dante è il titolare dell’esercizio con il fratello Gabriele e sabato mattina i due fratelli si erano incontrati per un saluto poco prima del tragico incidente. Il Volta era nato anni fa grazie al lavoro dei genitori Dante, come il figlio, e Graziella. Proprio per evitare confusione nei nomi sin da piccolo Dante figlio è stato soprannominato “Dantino” e anche da grande questo soprannome gli è rimasto anche in considerazione della figura esile.

