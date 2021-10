Lurago d’Erba, paura sulla Valassina Ferito e incastrato nell’auto ribaltata L’incidente nel cuore della notte. L’intervento dei soccorritori

Paura nel cuore della notte sulla strada provinciale della Valassina. Una Fiat Punto è finita fuori strada e si è ribaltata nei campi vicini al punto vendita Acqua&Sapone, nella zona industriale luraghese, non lontano dal confine con Monguzzo. L’incidente è avvenuto alle 4 di domenica 24 ottobre. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 35 anni residente a Milano e rimasto incastrato nell’auto ribaltata. Per liberarlo e permettergli adeguati soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco di Erba.

Secondo una prima ricostruzione il ferito si stava dirigendo verso Lurago, quando all’improvviso, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada e si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini, l’automedica del Lariosoccorso oltre ai pompieri di Erba. Vista la dinamica si è temuto il peggio: il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.

