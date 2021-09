Il cane recuperato in acqua

Un cane nel Lambro ad Asso Salvato dai vigili del fuoco L’animale era finito nel greto del fiume e non riusciva a risalire, è stato riconsegnato sano e salvo ai padroni

Il cane si era andato a mettere nei guai con le sue stesse zampe: era finito nel greto del fiume Lambro, senza poi riuscire a tornare dal punto da cui era partito.

L’allarme è scattato oggi pomeriggio ad Asso dove i vigili del fuoco sono intervenuti per la segnalazione dei padroni dell’animale, in apprensione perché non riuscivano più a trovare il loro cane.

Tutto è bene quel che finisce bene, i pompieri sono infatti riusciti a individuare l’esemplare, di grossa taglia, a raggiungerlo e a portarlo poi in salvo. Il cane si trovava con le zampe a “mollo” nel greto del Lambro in un punto da cui molto difficilmente sarebbe riuscito a risalire. È stato poi consegnato sano e salvo ai proprietari.

