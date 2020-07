Ali in diretta tv Sfida ancora Tortu uesto pomeriggio Chituru Ali è al via nel meeting di Savona, nei 100 metri piani

Un test di grande spessore, in diretta televisiva su Raisport. Questo pomeriggio Chituru Ali è al via nel meeting di Savona, nei 100 metri piani. L’albatese (21 anni) si misurerà con la crema della velocità nazionale, a partire dal numero uno Filippo Tortu (che aveva già incrociato a Rieti, dove ha stabilito il primato personale in 10”41), passando per il numero due Marcel Jacobs e Fausto Desalu, che nello scorso fine settimana ha corso in 10”37 a Vittorio Veneto. Senza dimenticare il francese Amaury Golitin, 10”07 a Jesolo due stagioni or sono.

La partecipazione di Ali quest’oggi a Savona è stata in dubbio fino all’ultimo, ma per fortuna il problema alla caviglia, evidenziato durante il record Under 23 sui 150 metri a Milano, alcune settimane fa, si è risolto in maniera positiva.

Il portacolori del Cus Insubria Varese/Como dovrà, dunque, prima affrontare la batteria alle 17.05 e poi eventualmente la finale in programma alle 18.25.

