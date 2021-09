(Foto by Andrea Butti)

Arriva la Centomiglia Anche un po’ retro Diversa perché “allargata” al diporto, tornando in un certo senso allo spirito con cui era nata settantadue anni fa

Quella in programma domenica sarà una Centomiglia diversa dal solito. Diversa perché “allargata” al diporto, tornando in un certo senso allo spirito con cui era nata settantadue anni fa.

L’evento è stato presentato ieri a Villa d’Este dal presidente Giancarlo Ge, con tutto il direttivo dello Yacht Club Como, presenti autorità civili e sportive. La titolazione è sempre quella: Memorial G.Garvin Brown III e Trofeo Villa d’Este, ma con una nuova aggiunta: Trofeo Diporto Gare Storiche e ciò fa tornare alla mente le edizioni degli anni ’60, quando tutti i cantieri del lago facevano gareggiare i loro clienti, sino a superare i cento concorrenti in gara.

«L’apertura alle barche da diporto – ha rimarcato il presidente Giancarlo Ge – costituisce un grande rilancio delle gare di motonautica. Lo è stato con la Pavia – Venezia dello scorso giugno, nella quale lo Yacht Club Como è stato coinvolto nell’organizzazione e lo sarà con la Centomiglia, che può essere considerata la “partita di ritorno” del raid sul Po. Sul nostro lago c’è un grande entusiasmo a tutti i livelli per il ritorno delle barche da turismo e tanti sono i clienti dei cantieri che saranno in gara. Non abbiamo ancora il numero definitivo dei partecipanti, perché le iscrizioni sono tuttora aperte, ma supereremo sicuramente le sessanta partecipazioni».

Alle parole di Ge hanno fatto eco diversi interventi di plauso alla competizione, tra i grandi eventi della Regione Lombardia. «Ho sempre sostenuto la manifestazione che è uno dei simboli di Como. Anche quest’anno la Regione – conferma Alessandro Fermi, presidente del consiglio regionale - ha dato il proprio contributo per la riuscita dell’evento conoscendo il significato sportivo, storico e turistico che ha».

Anche il Comune di Cernobbio darà il proprio sostegno. «La nostra amministrazione – così il sindaco Matteo Monti –mette a disposizione un contributo finanziario per la Centomiglia e sarà ben lieta di collaborare in futuro con lo Yacht Club Como per l’organizzazione di eventi nautici sul nostro lago».

