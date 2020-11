Arrivano i ristori per le società sportive Da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, oltre 200mila euro in arrivo per le società sportive comasche. Sono 31 in tutto i club del territorio interessati

Da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, oltre 200mila euro in arrivo per le società sportive comasche. Sono 31 in tutto i club del territorio che hanno soddisfatto i requisiti previsti dal bando congiunto “È di nuovo Sport”, approvato lo scorso luglio dal Pirellone, con una dotazione finanziaria di 3.785.369 euro. Il bando aveva l’obiettivo di aiutare federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche che, nonostante la sospensione, hanno dovuto sostenere numerose spese di carattere ordinario e, parallelamente, hanno visto ridotte significativamente le proprie entrate.

Tutti contribuiti erogati alle società comasche sono stati di alcune migliaia di euro, da 6 a 10mila euro. Chi ne ha beneficiato più di tutti è stata la Briantea 84, società di sport paralimpico, con 10mila euro di contributo. Tante le società di calcio dilettanti che hanno partecipato al bando: Bulgaro, Cacciatori delle Alpi, Itala, Libertas San Bartolomeo, Città di Cantù e Lambrugo, oltre a Intercomunale, San Giorgio Luraghese e Ai Platani del Csi, destinatarie di contributi di 6-8mila euro.

Fondi anche per il canottaggio alla Bellagina e alla Lario, all’atletica (Colverde), al golf (Pinetina e Villa d’Este), agli sport di contatto (Kimeru, Arti Marziali Cantù, Sankaku), al basket (Virtus Cermenate, Abc Cantù), al volley (Senna, Cermenate) e al tennis (Como, Sporting e Junior Solbiate). Per gli sport natatori, contributi alla Sport4Life Lago e Valli, alle società di vela Persport e Centro Vela Alto Lario, infine soldi in arrivo anche per Arcieri dell’Airone Turate, Moto Club Mr13 Bregnano e al Tiro a Segno Como.

Respinte perché prive di alcuni requisiti di forma le domande di Cdg Erba, Faloppiese Ronago, Arcellasco, mentre è lunghissimo l’elenco delle società non finanziabili per esaurimento risorse, Ma non è detta l’ultima parola. Il Dipartimento per lo sport ha infatti indetto un altro bando, un contributo a fondo perduto per i canoni di locazione relativi al mese di novembre: termine per le domande martedì 17.n

