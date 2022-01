(Foto by Simone Clerici)

Basket regionale ripartenza a singhiozzo Alcuni campionati sono nuovamente sospesi fino al 31 gennaio, e che invece per altri la ripartenza è confermata per la prossima settimana

Le notizie sono due: che alcuni campionati regionali di basket sono nuovamente sospesi fino al 31 gennaio, e che invece per altri la ripartenza è confermata per la prossima settimana. Dunque il movimento si sdoppia sulla date e sulle strategie della ripartenza agonistica.

Lo ha stabilito il Comitato lombardo della Fip che, dopo la sospensione deliberata il 30 dicembre di tutti i campionati regionali senior e giovanili fino al 21 gennaio ed oltre, ieri pomeriggio ha comunicato un nuovo parziale stop dell’attività. Decisione che era nell’aria non soltanto perché molte squadre sono falcidiate dai contagi, ma anche perché si attende che il nuovo protocollo del Return To Play (il ritorno in attività degli atleti guariti dal Covid) venga ratificato, riducendo così i tempi di attesa della visita sportiva da 30 a 7 giorni. Fra l’altro già nei giorni scorsi i Comitati di Veneto ed Emilia Romagna avevano deciso di posticipare la ripartenza a fine gennaio o a inizio febbraio. Ora anche la Lombardia, nonostante soltanto tre giorni fa abbia rifatto i calendari di tutti i campionati minori (gli altri erano già stati aggiornati), ha deciso di mettere un freno, seppure parziale.

Dunque ripartono come previsto la prossima settimana le categorie regionali principali vale a dire B femminile, C Gold e C Silver maschili, giovanili d’Eccellenza maschili ed Elite femminile.

Pertanto per quanto riguarda le squadre comasche, confermato che si giocheranno venerdì 21 Mandello-Erba di C Silver (Cantù aveva anticipato prima di Natale) e sabato 22 Romano-Cermenate di C Gold, più le partite d’Eccellenza del Progetto Giovani Cantù.

Tutti gli altri campionati invece (come D e Promozione maschili e C femminile che sarebbero ripresi il 21 gennaio) sia senior che giovanili ripartiranno dal 31 gennaio (cioè il 4 febbraio: slittano quindi di altre due settimane).

