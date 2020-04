Bertani e Ghisalberti verso l’azzurro Sicuramente in squadra B ma con qualche speranza di passare in A. Le due sciatrici comasche hanno riconquistato, grazie anche ai risultati, il posto

Sicuramente in squadra B ma con qualche speranza di passare in A. Le due sciatrici comasche Luisa Bertani ed Ilaria Ghisalberti, hanno riconquistato, grazie anche agli ottimi risultati, il posto nella squadra nazionale B di sci alpino: la prima nelle discipline tecniche, la seconda in quelle veloci. La conferma ufficiale deve ancora arrivare ma non ci sono molti dubbi. Luisa Bertani, alfiere dello Ski racing camp Lenno, e Francesca Fanti, sono a metà strada tra la A e la B. Entrambe infatti hanno partecipato anche alla Coppa del Mondo in gigante, intascando pure dei punti. Avranno quindi le chance di giocarsi la convocazione in qualche gara tra i paletti larghi. In squadra con l’allieva del tecnico di Brunate, Corrado Castoldi, ci saranno anche Lorenzi, Saracco, Viviani, Platino e la promossa Allemand. In C sono attese Calati, Di Francesco, Haller, Mascherona, Paventa, Tintorri, Welf, Belfrond, Mathiout e Lani, vincitrice del Gran premio Italia. Nel gruppo B delle discipline veloci troveremo Ilaria Ghisalberti. L’allieva di coach Alain Pini farà squadra con Da Canal, Pizzato, Runggaldier, Zanoner, Giunti e probabilmente una tra Sosio (ai box dal gennaio 2019 dopo l’infortunio di Garmisch) e Dolmen. Conferma in toto per lo staff tecnico azzurro da Gianluca Rulfi direttore tecnico e guida del gruppo élite, a Giovanni Feltrin responsabile delle velociste, con Paolo Deflorian referente per il gigante e Matteo Guadagnini per lo slalom.



