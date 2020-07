Calcio dilettantistico, le iscrizioni

Attenzione a date e scadenze Tutto pronto per programmare la prima stagione post Covid

Dal 23 luglio via alle iscrizioni per i prossimi campionati di calcio dilettanti, a cinque e femminili. Oltre all’attesissima data di inizio delle varie competizioni, il Crl ha infatti indicato anche tutte le scadenze relative alle varie iscrizioni. A partire dai campionati regionali, ovvero i tornei di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, a cui ci si potrà iscrivere al 23 al 31 luglio, esattamente come per la Coppa Italia delle due categorie maggiori.

Iscrizione prorogata invece sino al 7 agosto per Prima e Seconda categoria, alla pari dei campionati Juniores, Allievi e Giovanissimi regionali. Per la Terza categoria ci sarà tempo sino al 14 agosto, mentre per le categorie provinciali di Allievi e Giovanissimi addirittura sino al 4 settembre. Nel calcio femminile dal 23 al 31 luglio aperte le iscrizioni per l’Eccellenza (compresa la Coppa Italia), per Allieve Under 17 e Giovanissime Under 15, mentre avranno tempo di iscriversi sino al 7 agosto la Promozione e la Juniores Under 19. Infine, nel calcio a cinque iscrizioni sino al 7 agosto per la C1 e la C2 più la Coppa Italia di C1 e la Coppa Lombardia di C2, mentre ci sarà tempo sino al 14 agosto per la serie D e la Coppa Lombardia della stessa categoria.

Under 19, Under 21 e calcio a cinque femminile si potranno iscrivere entro il 4 settembre. Per la composizione dei gironi del calcio dilettanti, la volontà del Crl è quello di comunicarli entro la prima metà di agosto.

