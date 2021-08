(Foto by Fabrizio Cusa)

ALLENAMENTI TECNOTEAM ALBA ALBESE CAMPIONATO FEMMINILE SERIE A2 2021-22 ALBESE CON CASSANO FOTO CUSA 21-08-2021 (Foto by Fabrizio Cusa)

Calendario Albese Via da Soverato E cambia nome: si chiamerà Albese Volley Como e giocherà a Casnate con Bernate

Parte da Soverato, in provincia di Catanzaro, la serie A2 della Tecnoteam Albese Volley Como che, al debutto della seconda categoria nazionale di pallavolo femminile, avvierà la sua nuova avventura in casa del Volley Soverato.

La prima gara della stagione 2021-2022 si terrà il prossimo 10 ottobre; la settimana, successiva, il 17 ottobre, ecco l’esordio in casa, in quel PalaFrancescucci di Casnate con Bernate che, a causa della ridotta capienza del Pedretti di Albese con Cassano, sarà da qui in avanti la nuova “tana” della formazione di coach Cristiano Mucciolo.

Per la sua “prima” davanti al pubblico amico, Albese Volley Como – il suffisso Como non è casuale, ma accompagnerà la denominazione della società a seguito della promozione ottenuta ormai quasi tre mesi fa – incontrerà il Club Italia Milano, unica formazione lombarda all’interno del girone.

La terza puntata dell’A2, invece, porterà con sé una lunga trasferta in Friuli, per incontrare Talmasson. Da lì in avanti ci saranno Montecchio, Vicenza, Modica, Pinerolo, Martignacco, Mondovì e Catania, con giornata di riposo alla settima giornata (che cade il 14 novembre all’andata e il 6 febbraio al ritorno) a completare l’elenco dei 22 episodi che andranno a scrivere la classifica del torneo dal prologo al traguardo finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA