Campionati lombardi sedile fisso a Pusiano Sono 38 i titoli da assegnare nelle categorie Allievi, Cadetti, Ragazzi, Junior, Senior e Master

Tornano dopo un anno di stop i Campionati lombardi del canottaggio sedile fisso per Jole Lariana, Elba, Vip 7,50, maschili e femminili. L’appuntamento è per domani nel Centro remiero lago di Pusiano ad Eupilio, che ospiterà anche la kermesse valida per assegnare gli scudetti del Piemonte. Ad organizzare, il comitato regionale, retto dalla comasca Silvia Vaccani, le società del comitato Como/Lecco/Vco e il centro remiero. La gara sarà a porte chiuse.

«Saranno 25 le società presenti per un totale di 320 rematori - spiega Vaccani -.Il Centro Remiero Lago di Pusiano con le società del comitato di Como e Lecco, hanno ormai acquisito una forte esperienza e competenza nell’organizzazione delle regate e sono certa che la manifestazione si svolgerà nel migliore dei modi, in un clima sereno». Sono 38 i titoli da assegnare nelle categorie Allievi, Cadetti, Ragazzi, Junior, Senior e Master. Prevista anche una gara di esibizione per gli Esordienti. Sarà la seconda volta nella stagione dopo il lungo stop.

