Campionato regionale sul lago di Varese

Domani sul lago di Varese si svolgerà il campionato regionale lombardo 2019, che vede in gara quaranta società e più di seicento atleti. Quarantasei saranno i titoli da assegnare, spalmati tra le categorie agonistiche Ragazzi, Junior, Under23, Pesi Leggeri e Senior. Le regate più combattute, almeno sulla carta, saranno singolo ragazzi e junior rispettivamente con 24 e 19 atleti al via.

Presenti in massa anche le società comasche: Bellagina, Carate Urio, Cernobbio, La Sportiva Lezzeno, Lago di Pusiano, Lario, Menaggio, Moltrasio, Tremezzina. Non in corsa per il titolo, Caslano, Lugano, Israele e Qatar, che comunque, accresceranno la competitività delle regate.

La sorpresa assoluta però sarà la nuova maglia di campione regionale, ideata dal consigliere Fic Lombardia Filippo Moscatelli e realizzata dal partner tecnico Di-Bi. Tecnica, innovativa, in linea con lo stile del quadriennio guidato dal presidente Fabrizio Quaglino.

