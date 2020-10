Cantù, niente biglietti Posti solo per gli sponsor In assenza di un’ordinanza della Regione, resta così fissato in 200 il numero massimo di spettatori consentiti domenica al PalaBancoDesio

Nessuna novità per la Lombardia. In assenza di un’ordinanza della Regione, resta così fissato in 200 il numero massimo di spettatori consentiti domenica al PalaBancoDesio. E, come anticipavamo ieri, la Pallacanestro Cantù non metterà però in vendita un numero così limitato di biglietti, riservando l’accesso agli sponsor.

Intanto, ieri il presidente della Lega basket Marco Gandini intervenendo a Rimini nell’ambito del convegno “Comunicazione degli eventi sportivi” ha toccato l’argomento. «Pur con tutte le limitazioni imposte dalla emergenza sanitaria - ha detto - la Supercoppa ha avuto comunque il merito di lanciare un messaggio importante di ripartenza dopo la forzata chiusura dello scorso aprile. In particolare poi l’evento Final Four disputato a Bologna ha costituito una promozione per la Regione Emilia-Romagna che si è posta con grande spirito di collaborazione e di aiuto verso il nostro movimento valorizzandolo al meglio e accettando la sfida di una prima, anche se parziale, apertura al pubblico nel pieno rispetto delle norme sanitarie. Ora è ripartito il campionato che deve continuare a fare i conti con una situazione che sta mettendo a dura prova i club verso i quali si dovrà intervenire con forme di aiuto in grado di compensare, anche solo in parte, i mancati introiti dovuti alla parziale assenza del pubblico».

