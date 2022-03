Cantù, Santoro è già al lavoro

Farà il gm, promosso Frates Il nuovo dirigente è sbarcato ieri in città e ha già avuto i primi colloqui

Siccome Cantù non è New York, appare molto difficile nascondere un nuovo arrivato. Specie se nella sua veste ha residenza provvisoria in centro e deve muoversi per incontrare da subito staff e collaboratori, oltreché i vertici societari.

Prima giornata canturina per Alessandro Santoro, nuovo general manager della Pallacanestro Cantù, che oggi - dopo l’annuncio ufficiale - prenderà posto nell’ufficio della sede a Cermenate. Atterrato ieri a Milano all’ora di pranzo, ha avuto subito colloqui operativi.

Santoro è già in tolda. Dirigente di lungo corso, dopo una carriera agonistica da bandiera di Reggio Calabria (con anche Carlo Recalcati allenatore), al 56enne pugliese di Mesagne spetterà ora la direzione della parte economica e tecnica del club.

Si avvarrà, manco a dirlo, del prezioso contributo di Fabrizio Frates, che ha mantenuto l’interim in questo mese e che ora sarà promosso al ruolo di direttore sportivo.

I due - giusto per fare un paragone con il recente passato - ricopriranno un ruolo alla Luca Orthmann e Bruno Arrigoni quando la proprietà era quella targata Anna Cremascoli e il coach si chiamava Andrea Trinchieri.

