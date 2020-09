(Foto by Alberto Gaffuri)

Filippo Vismara, campione di Monza Brianza, abita ad Anzano del Parco (Foto by Alberto Gaffuri)

C'è il Tricolore Juniores Canturino, Energy e Vismara

Oggi, a Montegrotto Terme, è in programma il Campionato italiano su strada per la categoria Juniores.

Una corsa lunga, da oltre 120 chilometri, con 24 corridori in rappresentanza della Lombardia convocati la scorsa settimana dal coordinatore lombardo Adriano Roverselli su indicazione del commissario tecnico di categoria Marco Cannone.

Delle due società della provincia di Como, quella più rappresentata sarà il Club Ciclistico Canturino 1902: Christian Bagatin, Andrea Montoli e Alessandro Motta faranno parte della squadra, con gli ultimi peraltro due dati in grande forma e, dunque, in prospettiva pronti a dare l’assalto alla maglia tricolore.

Nessuno del trio abita in provincia di Como: Bagatin è infatti di Orino, in provincia di Varese, Montoli di Parabiago e Motta di Veduggio.

Del gruppo farà parte anche Giacomo Saligari, che corre con la maglia dell’Energy Team di Albese con Cassano: come gli altri tre, anche Saligari non abita a Como, ma a Paina di Giussano. Curiosità nella curiosità, l’Energy avrà un altro atleta in gara, Andrea Motta: residente a Fontaneto d’Agogna, Motta è stato inserito nella rappresentativa piemontese.

L’unico corridore comasco in corsa sarà Filippo Vismara: residente ad Anzano del Parco, Vismara è tesserato con l’Unione sportiva Biassono.

