Cecchetto va a Tokyo Amodeo no: «Peccato» L’evento è in programma in Giappone dal 24 agosto al 5 settembre. Roberta: «Ci proverò per Parigi 2024»

Il comasco Paolo Cecchetto, ciclista in forza al Team Equa, è stato convocato dal ct Mario Valentini per le Paralimpiadi di Tokyo. L’evento è in programma in Giappone dal 24 agosto al 5 settembre. Resta invece fuori, nonostante le ultime importanti affermazioni in Coppa del Mondo e ai Mondiali, la campionessa comasca Roberta Amadeo.

Cecchetto, 53 anni, plurimedagliato ai Mondiali e oro nella prova in linea di Rio 2016, sarà uno dei leader della spedizione azzurra. «Abbiamo ottenuti 8 pass per gli uomini e 3 per le donne – ha detto il ct Mario Valentini -. Speriamo di poterne ottenere altri 3 in base alla disponibilità».

La scelta, come hanno sottolineato diversi tecnici, è stato un momento anche difficile. Sono infatti rimasti esclusi atleti meritevoli ma che, per forza dei regolamenti, non possono essere del gruppo. Come, per esempio, la comasca Roberta Amadeo del team Bee and Bike Bregnano, anche lei grande protagonista ai recenti Mondiali di Cascais in Portogallo. Un pizzico di delusione, ovviamente, c’è: «Ci speravo – dice l’atleta - perché so di aver dato tutto in questi anni e i miglioramenti ci sono stati. Ma capisco il ct Valentini, che ha dovuto fare delle scelte. Purtroppo le Olimpiadi non sono aperte a tutti, ci sono coefficienti e graduatorie di difficoltà che vanno rispettate. Ma non mollo. Ci proverò per Parigi del 2024».

