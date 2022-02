Cerri gol nel derby

Un pari d lusso Il centravanti torna al gol su azione, poi si fa male (stiramento). Nella ripresa il Brescia pareggia con Aye

COMO-BRESCIA 1-1

Marcatori: Cerri al 12’ pt; Aye al 25’ st.

COMO (4-4-2): Facchin; Vignali, Bertoncini, Cagnano, Ioannou; Parigini (dal 34’ st Kabashi), Arrigoni, Bellemo, Blanco (dal 17’ st Iovine); Cerri (dal 1’ st Gabrielloni), Gliozzi (dal 10’ st La Gumina). A disposizione: Bolchini, Zanotti, Ciciretti, Scaglia, Nardi, Peli, Bovolon. All. Gattuso.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Cistana, Adorni (dal 21’ st Aye) Mangraviti; Proia (dal 21’ st Bertagnoli), Bisoli, Jagiello (dal 1’ st Palacio); Lèris (dal 34’ st Papetti), Tramoni; Moreo. A disposizione: Perilli, Prandini, Van de Looi, Spalek, Bajic, Bianchi, Andreoli. All. Inzaghi.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

NOTE - Spettatori 2.588 (512 abbonati, 375 ospiti), incasso di 44.886. Ammoniti: Adorni, Parigini, Proia, Mangraviti, Arrigoni, Papetti. Angoli: 3-9.

51’ - Finita! 1-1 tra Como e Brescia, martedì alle 20.30 il Como torna in campo ad Alessandria.

50’ - Parapiglia per una rimessa non restituita dal Brescia.

45’ - Sei minuti di recupero.

43’ - Botta di Tramoni dal limite, palla alta di poco.

42’ - Lungo rilancio in avanti, La Gumina tenta un diagonale da destra, Joronen blocca a terra.

40 ’ - Botta di Palacio, per fortuna sulla traiettoria c’è Bertoncini. Palla in corner.

34’ - Cambi: Parigini-Kabashi per Gattuso Leris-Papetti per Inzaghi.

33’ - Una rete annullata anche al Brescia: fallo di Cistana in attacco.

32’ - Settimo corner per il Brescia, nulla di fatto.

31’ - La Gumina gol, ma è in fuorigioco.

25’ - GOL - Pareggio del Brescia. Dopo una grande parata di Facchin su incornata di Moreo, il nuovo entrato Aye batte a rete da al volo da due passi. Sospetto fuorigioco, var in corso... GOL VALIDO! 1-1 Al Sinigaglia.

21’ - Adorni-Aye e Proia-Bertagnoli le mosse di Inzaghi per provare a pareggiare.

18’ - Gabrielloni ruba palla a centrocampo, avanza centralmente ma decide di concludere a rete da distanza notevole. Palla alta, a destra e a sinistra c’erano compagni liberi.

17’ - Blanco esce, ottima prova dello spagnolo: al suo posto Iovine.

16’ - Movimenti sulla panchina del Como, pronto Iovine.

13’ - Cross di Karacic, giarta di testa di Leris centrale. Capovolgimento di fronte: rasoterra di Parigini da destra, palla sul secondo palo, Gabrielloni in scivolata non riesce a toccare in rete.

11’ - Blanco sfugge a Karacic, tenta la conclusione, Joronen devia in corner.

10’ - Cambio in attacco: esce Gliozzi, al suo posto La Gumina.

9’ - Ancora in corner per il Brescia. Pressing degli ospiti... contropiede Como, Parimigini cerca Blanco, anticipato... Peccato!

7’ - Ioannou scende a sinistra e serve al limite Gliozzi: l’attaccante cerca un tiro al volo, palla a lato.

4’ - Sono 2.588 gli spettatori per Como-Brescia.

3’ - Quarto corner per il Brescia, Parigini libera l’area.

1’ - Inizia la ripresa, un camibo a testa: nel Como fuori Cerri e dentro Gabrielloni, Palacio prende il posto di Jagiello.

CRONACA SECONDO TEMPO

49’ - Finisce il primo tempo, 1-0 al Sinigaglia. Como pimpante, attento e pronto a graffiare una squadra dall’ottimo palleggio, che ha saputo rendersi pericolosa solo nel finale. Bello il gol di Cerri che sta decidendo la partita, ma c’è preoccupazione per il bomber, che ha chiesto il cambio. Infortunio muscolare per il giocatore, che si toccava la coscia dopo uno stop.

48’ - Sccenno di risa in campo, ammoniti Parigini e Proia.

2’ - Problemi muscolari per Cerri. A terra dopo un controllo, si tocca la coscia e chiede il cambio.

45’ - Si giocherà per altri 4’. Bel colpo di testa di Jagielllo appena dentro l’area, il pallone esce non di molto alla destra di Facchin.

44’ - Corner per il Como, 4’ i minuti di recupero prima dell’intervallo.

42’ - Ancora un rischio per il Como, palla rasoterra da sinistra di Mangraviti, non ci sono compagni pronti alla deviazione.

39’ - Pericolo! Mischia in area, Leris calcia al volo: il pallone esce di poco alla destra di Facchin.

36’ - Ioannou recupera e lotta tenacemente sulla sinistra: applausi a scena aperta per il cipriota.

32’ - Il Como si sta difendendo con ordine e non rinuncia a pungere.

29’ - Bravo Bertoncini, in anticipo su Jagiello, su una palla rasoterra in arrivo da destra.

25’ - Terzo corner per il Brescia... Blanco libera e parte il contropiede comasco. Ioannou ci prova dal limite, palla deviata in corner, il primo per il Como.

24’ - Palla in area per Cerri, l’attaccante però fa rimbalzare il pallone, pedendo il tempo per la battuta a rete.

20’ - Ottimo spunto di Parigini a destra, con l’esterno cerca Gliozzi, anticipato all’ultimo da Karacic.

19’ - Secondo corner per il Brescia, sulla battuta Bellemo rimane a terra, ma si rialza subito. Anche Arrigoni intento riprende posizione in campo.

17’ - Cartellino giallo per Adorni, intervento ruvido su Gliozzi a centrocampo. Poco prima, scontro tra Moreo e Arrigoni, il centrocampista del Como è a bordo campo per le cure del caso.

15’ - Ottava rete stagionale per Cerri, tornato a segnare su azione: l’ultima era stata proprio a Brescia, sempre di testa.

13’ - Gol in attesa di essere convalidato... in corso l’analisi del var... GOL VALIDO! 1-0 al Sinigaglia.

12’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! - Como in vantaggio! Arrigoni batte una punizione da sinistra, Cerri batte sullo stacco tutti i centrali del Brescia e batte Joronen con un preciso cokpo di testa angolato.

9’ - Cerri serve Parigini in profondità, cross in mezzo, Adoni di testa libera l’area.

7’ - Traversone da sinistra di Ioannou, leggermente troppo alto per Gliozzi, la difesa libera.

4’ - Primo corner della partita a favore del Brescia. Nulla di fatto, palla sul fondo.

2’ - Cerri apre a sinistra per Ioannou, situazione interessante, ma il cipriota sbaglia il passaggio in profondità, troppo lungo.

1’ - Inizia la partita! Prima palla gestita dal Como. Como in maglia blu, Brescia in rosso.

CRONACA PRIMO TEMPO

Curve piene, per quanto possibile (75%), tutto pronto per Como-Brescia! La partita - iniziativa Figc - comincerà con 5’ di ritardo, come segnale del mondo del calcio contro la guerra in Ucraina.

Il Brescia capolista ha conquistato più punti in trasferta (29) che in casa (18), il Como 17 in casa e altrettanti lontano dal Sinigaglia.

Nel Brescia, Inzaghi fa riposare Palacio.

Contrordine: Scaglia, già in formazione, non ce la fa. Al suo posto c’è Cagnano.

Pronte le formazioni, Scaglia c’è!

Non ci sono ancora le formazioni ufficiali, ma dalle prime indiscrezioni, Scaglia - era in fortissimo dubbio alla vigilia - dovrebbe giocare titolare.

Buongiorno dallo stadio Sinigaglia, poco meno di un’ora al derby tra Como e Brescia, squadre in campo alle 14.

COMO - Derby lombardo per il Como contro il Brescia: grande attesa tra i tifosi (curve esaurite da giorni), in uno stadio al 75% della capienza (3.750 posti a disposizione). Il Como, dopo il pesante ko a Benevento, sfida alle 14 la capolista di serie B in piena emergenza in difesa. Squalificato Solini, infortunato Varnier, Gattuso tenterà un recupero in extremis di Scaglia, anche se le previsioni non sono ottimistiche. Se non ce la facesse, si dovrà adattare un esterno (Cagnano o Ioannou). Torna Parigini, in attacco coppia Cerri-Gliozzi. Al Sinigaglia arbitra Irrati di Pistoia, cronaca web di Como-Brescia su www.laprovinciadicomo.it.

SERIE B - 26ª GIORNATA

Programma - Sabato 26/2: Como-Brescia 1-1, Cosenza-Alessandria 2-1, Parma-Spal 4-0, Ternana-Cremonese 1-2, Vicenza-Pordenone 1-0; Perugia-Benevento ore 16.15. Domenica 27/2, ore 15.30: Ascoli-Crotone, Cittadella-Frosinone, Monza-Lecce, Reggina-Pisa ore 15.30.

Classifica - Cremonese 49; Brescia 48; Pisa e Lecce 46; Monza 44; Benevento 43; Perugia e Frosinone 41; Ascoli 39; Cittadella 38; Como 35; Reggina e Parma 32; Ternana 31; Spal 27; Alessandria e Cosenza 23; Vicenza e Crotone 15; Pordenone 12.

Prossimo turno - Martedì 1/3: Benevento-Cremonese, Brescia-Perugia, Ternana-Pordenone ore 18.30; Alessandria-Como ore 20.30; Mercoledì 2/3, ore 18.30: Frosinone-Cosenza, Lecce-Ascoli, Monza-Parma, Pisa-Crotone, Reggina-Vicenza, Spal-Cittadella.

