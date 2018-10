Cerutti vicinissimo al titolo Gli mancano solo due punti Ci sono in ballo anche i titoli di categoria e per il portacolori del moto club Natale Noseda arriverà quasi sicuramente anche quello nella classe 450

Mancano due soli punti a Jacopo Cerutti per diventare per la quarta volta consecutiva in altrettanti anni campione italiano di Motorally, classifica Assoluta. Una lunga trasferta in questo fine settimana dal 12 al 14 ottobre a Mondello, la spiaggia dei vip di Palermo, dove prenderà il via l’ultima prova del tricolore 2018.

Un Cerutti pronto a riportare in provincia di Como il titolo di campione italiano. Ma non solo: ci sono in ballo anche i titoli di categoria in riferimento alla cilindrata del mezzo e per il portacolori del moto club Natale Noseda di Intimiano arriverà quasi sicuramente anche quello nella classe 450. La gara in Sicilia sarà valida anche ultima prova del FIM European Rally Cup.

