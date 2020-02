Como Nuoto a Monza Affronta il Camogli In serie B seconda partita “casalinga” per la Pallanuoto Como che affronta Bergamo alla piscina Saini di Milano

Il campionato di serie A/2 si è rimesso in pari. Il turno dello scorso 23 novembre, il secondo, fu in gran parte condizionato dal maltempo imperante in Liguria. Le ultime tre partite ancora mancanti si sono giocate la scorsa settimana, in coincidenza con la pausa prevista del torneo. Finalmente, quindi, la classifica è attendibile ed aggiornata.

Bologna ha espugnato con molta fatica il campo dell’Arenzano (9-10), protagonista di un recupero portentoso nel finale, e supera così la Como Nuoto Recoaro, ora settima. Bogliasco ed Ancona hanno pareggiato (10-10) e procedono appaiate in classifica, mentre come da previsioni lo Sturla è stato piegato da Camogli (7-9) e resta quindi alle spalle dei lariani. Camogli sale in solitaria al secondo posto dietro all’imbattuta San Donato Metanopoli Sport, ed oggi si presenta a Monza per sfidare la Como Nuoto e rimanere in scia proprio ai milanesi.

Il match di stasera inizierà alle ore 19.45 come di consueto, e seguirà un altro incontro molto interessante, quello tra la Metanopoli del presidente Celia e Bologna, che si svolgerà nello stesso campo di gara.

In seri B seconda partita “casalinga” per la Pallanuoto Como nel campionato di serie B di pallanuoto. Le virgolette sono d’obbligo, in quanto il team comasco disputa le sue partite in casa – le prime tre di sicuro, poi si cercherà di capire come ovviare alla chiusura di Muggiò – alla piscina “Saini” di Milano. Oggi alle 16, la formazione di coach Kiss affronta affronta la Pallanuoto Bergamo per la terza giornata di andata nel girone 2 ed è un impegno già importante: gli orobici sono infatti in testa alla classifica, appaiati a 6 punti alla Plebiscito Padova, la favorita numero uno per la salita in A2.

