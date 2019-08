Il gol del 3-2 di Galuppini in chiusura del primo tempo ha dato il la al successo del Renate (Foto by foto Cusa)

Como sconfitto 4-2 dal Renate

La Coppa Italia termina qui Lariani in vantaggio 1-2 a Meda prima di subire la rimonta dei padroni di casa. La squadra di coach Banchini è così eliminata dalla Coppa di serie C.

RENATE-COMO 4-2

Marcatori: Galuppini al 14’, Marano al 29’, Bellemo al 30’, Kabashi al 38’, Galuppini al 44’ pt; Plescia al 39’ st.

RENATE (3-5-2): Satalino; Baniya, Magli, Possenti; Anghileri, Rada, Ranieri (dal 22’ st Militari), Kabashi (dal 22’ st Grbac), Pizzul (dal 44’ st De Sena); Galuppini (dal 34’ st Pelle), Maritato (dal 22’ st Plescia). A disposizione: Stucchi, Damonte. All. Diana.

COMO (3-5-2): Facchin; Toninelli, Sbardella (dal 30’ st Ferrazzo), Solini; Peli, Raggio Garibaldi (dal 23’ st Bovolon), Bellemo, Marano (dal 32’ pt H’Maidat), Loreto; Ganz (dal 18’ st Celeghin), Gabrielloni (dal 30’ st Kouadio). A disposizione: Zanotti, Iovine, Vocale, Gatto, De Nuzzo, Bianconi. All. Banchini.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia.

NOTE - Ammoniti: Bellemo, Ranieri, Rada, Loreto, Toninelli. Angoli: 7-6.

48’ - Finisce 4-2, Como eliminato dalla Coppa Italia di serie C, avanza il Renate, primo nel girone A.

45’ - Tre minuti di recupero.

44’ - Ultime battute della partita: nel Renate esce Pizzul, al suo posto De Sena.

42’ - Il Como rischia ancora: contropiede di Pelle, Facchin in uscita riesce a deviare in corner.

39’ - GOL - Plescia da due passi, dopo una mischia scaturita da un corner, regala il quarto gol al Renate.

33’ - Nel Renate esce Galuppini, applauditissimo, al suo posto Pelle.

30’ - Nel Como escono Raggio Garibaldi, Gabrielloni e Sbardella, al loro posto Bovolon, Kouadio e Ferrazzo.

25’ - Altra azione pericolosa del Renate, Plescia supera in dribbling Sbardella, ma Facchin devia in corner.

22’ - Nel Renate escono Maritato, Ranieri e Kabashi, al loro posto Plescia, Militari e Grbac.

21’ - Cross invitante a centro area, Gabrielloni contrastato da Magli non arriva sul pallone.

18’ - Nel Como esce Ganz, al suo posto Celeghin.

17’ - Dopo una fase senza emozioni, ci prova Rada con un coraggioso tiro dal cerchio di centrocampo a superare Facchin in pallonetto.

5’ - Ennesimo lungo lancio per Galuppini, che entra in area, ma Peli rimedia.

3’ - Bello scambio al limite Ganz-H’Maidat, tiro debole dell’attaccante parato da Satalino.

1’ - Si riparte dal 3-2, non ci sono cambi nelle due formazioni. Il risultato qualifica il Renate. Subito un erroraccio di Sbardella che regala il pallone a Kabashi, immediata palla in profondità per Galuppini che chiama Facchin a un difficile intervento.

CRONACA SECONDO TEMPO

47’ - Il Renate sfiora il quarto gol, difesa del Como davvero poco attenta questa sera. Finisce il primo tempo: Renate in vantaggio 3-2,

45’ - Due minuti di recupero.

44’ - GOL - Il Renate si riporta in vantaggio con Galuppini, che vince due rimpalli al limite e batte Facchin con un preciso rasoterra.

42’ - Gol annullato al Como, per un fallo di mano

38’ - GOL - Pareggio del Renate: dopo un corner, botta vincente di Kabashi. Con il 2-2 passerebbe comunque il Como.

34’ - La partita s’infiamma, Renate pericoloso: conclusione ravvicinata, palla in corner.

32’ - Cambio nel Como: Marano esce zoppicando, al suo posto H’Maidat.

30’ - GOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! - Raddoppia il Como!!! Questa volta è Marano a servire in area l’assit per Bellemo, che batte Satalino con un preciso rasoterra nell’angolo.

29’ - GOOOOOOOOLLLLL!!! - Pareggio di Marano! Colpo di testa preciso su palla da destra di Peli.

26’ - Ancora Renate, Maritato fermato dal guardalinee.

21’ - Primo corner della partita a favore del Como... Batte Bellemo, colpo di testa di Gabrielloni sul primo palo e parata di Stucchi. La palla rimane in area, ma il Renate si salva.

14’ - Renate vicino al raddoppio: Maritato in contropiede viene fermato da Facchin in uscita.

12’ - GOL - Renate in vantaggio: gran tiro da fuori di Galuppini, padroni di casa in vantaggio-

9’ - Ci prova Ganz, rasoterra debole parato da Satalino.

5’ - Punizione di Bellemo, Sbardella non arriva sul pallone, mancando l’intervento di testa.

1’ - Inizia la partita! Como in maglia blu, Renate in bianco. Lungo lancio di Bellemo per Gabrielloni, troppo lungo.

CRONACA PRIMO TEMPO

Mister Banchini cambia rispetto a domenica: in campo dall’inizio capitan Raggio Garibaldi, in un centrocampo esperto con Bellemo e Marano. A destra c’è Peli al posto di Iovine, in attacco coppia Ganz-Gabrielloni, con Miracoli indisponibile. Subito in panchina l’ultimo arrivato, l’attaccante Gatto.

MEDA - Il Como torna in campo domenica alle 20 allo stadio di Meda per affrontare il Renate nella terza e ultima giornata del girone eliminatorio di Coppa Italia di serie C. Dopo la vittopria contro il Gozzano, il Como per passare il turno di Coppa Italia dovrà vincere oppure pareggiare segnando almeno due gol. Una sconfitta o un pareggio per 0-0 qualificherà il Renate, in caso di 1-1 servirà il sorteggio.

Mister Banchini potrebbe dare spazio a Raggio Garibaldi e a Ganz dall’inizio, nel Renate ci saranno gli ex Magli e Maritato.

Arbitra Delrio di Reggio Emilia, cronaca web di Renate-Como su www.laprovinciadicomo.it.

COPPA ITALIA SERIE C - Girone A

1ª giornata: Gozzano-Renate 0-1. Ha riposato: Como.

2ª giornata: Como-Gozzano 1-0. Ha riposato: Renate.

3ª giornata: Renate-Como 4-2. Riposa: Gozzano.

Classifica: Renate 6; Como 3; Gozzano 0.

LARIOSPORT

