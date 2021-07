Festa delle Rane Rosa questa era in città La Como Nuoto ha organizzato la festa ufficiale stasera della società, per ringraziare la squadra che ha raggiunto un traguardo inseguito per anni

Le emozioni provate sono ancora vive nella mente di tutti: delle giocatrici, le ormai super famose Rane Rosa della Como Nuoto, protagoniste della cavalcata vincente verso la serie A/1 di pallanuoto. Ma anche del loro tecnico, Tete Pozzi, dei dirigenti e di quel pubblico che almeno in parte ha potuto seguire dal vivo l’esito della partita-spareggio, giocata diciotto giorni fa a Legnano e vinta con pieno merito sull’Acquachiara. Gli altri supporters erano a casa, davanti al computer, a tifare ed a vivere sui social-media l’evento che entra a pieno diritto nella Storia della Como Nuoto. Le feste si sono succedute nei giorni immediatamente seguenti, ora la Como Nuoto ha organizzato la festa ufficiale stasera della società, per ringraziare la squadra che ha raggiunto un traguardo inseguito per anni. Ventiquattro, per l’esattezza, se i calcoli del presidente del club, Mario Bulgheroni, sono esatti. Il ristorante “La vita è bella – in Como Nuoto” ospiterà la cena di gala alla quale prenderanno parte anche numerose autorità locali e regionali. La Lombardia avrà due squadre nella massima serie nel prossimo torneo che potrebbe iniziare già ad ottobre, per le Rane Rosa però sarà la prima volta in assoluto.

