Finalmente sulla tavola «Sensazione bellissima» «Ovviamente dopo un periodo così lungo in casa senza poter andare sul lago, il nostro corpo ne ha risentito e di conseguenza siamo un po’ indolenzite»

Guanti e mascherine di rigore, ma che importa. Con il via libera della Regione Lombardia alla ripresa delle attività sportive individuali fino al 17 maggio, anche il wakeboard è ripartito all’istante.

A Lezzeno, infatti, il Jolly Racing Club e lo Sci Club Morgan hanno messo in condizione gli atleti azzurri di riprendere gli allenamenti sul lago.

Sono così scesi in acqua le gemelle Alice e Chiara Virag, Nicolò Caimi, Igor Colombo e Julia Molinari. Sul ramo lecchese, invece, hanno ripreso ad allenarsi Federico Dal Lago e Mattia Del Fiandra.

Solo la gioia di uscire di casa è parsa a tutti una conquista, trasformandosi in entusiasmo al momento di riprendersi il lago. «Chiara e io – è quasi emozionata Alice Virag, la prima italiana a conquistare il titolo mondiale della massima serie, la Open Women, lo scorso novembre ad Abu Dhabi - non vedevamo l’ora e finalmente siamo ritornate in acqua. La sensazione è sempre bellissima e siamo molto contente. Ovviamente dopo un periodo così lungo in casa senza poter andare sul lago, il nostro corpo ne ha risentito e di conseguenza siamo un po’ indolenzite. Ma questo non è un problema, perché continueremo a lavorare per ritornare ancora al massimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA