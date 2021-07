Gasparini e Marturano

al Giro d’Italia in rosa Le due comasche ambiziose: dieci tappe, si comincia oggi

Sono due le atlete comasche che prenderanno oggi il via al Giro d’Italia Donne in programma fino domenica prossima sulle strade di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Greta Marturano, della Top Girls Fassa Bortolo, e Alice Gasparini della Isolmant Premac Victoria proveranno a ritagliarsi il necessario spazio durante le dieci tappe dell’edizione numero 34 della corsa in rosa. «Sono entusiasta e onorata – dice Marturano - di partecipare al mio terzo Giro d’Italia e ringrazio la società per l’opportunità che ancora una volta mi è stata data e per il ruolo importante che mi hanno abbinato. È tutta la stagione che lavoriamo per arrivare pronte e competitive a questo Giro».

Per Gasparini c’è tanta voglia di far vedere il proprio valore.

«Sono molto positiva e carica – dice - per fare bene e soprattutto per riscattarmi dalla stagione scorsa. Ho veramente molta voglia di correre. Non punterò alla classifica generale, ma principalmente cercherò di essere presente nelle fughe e sarò di supporto alla squadra. Mi piacerebbe concretizzare almeno una fuga di tappa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA