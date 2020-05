I comaschi vanno forte

E a Madesimo ringraziano Il bilancio della stagione degli “Amici”.

Lo sci club Amici di Madesimo, fa parte del comitato di Milano, ma è a forti tinte comasche. A partire dagli allenatori che sono quasi in toto “nostri”: Lorenzo ed Erika Betti, di Pellio Intelvi (per la categoria Children e Pulcini); Giacomo Battaglioli di Cernobbio; Andrea Sampietro e Ivar Molteni, di Villa Guardia, che coordinano i corsi del vivaio. Unica eccezione il monzese Mauro Sironi.

Anche tra i giovani atleti la presenza è importante, con Enrico Scacchi e Martina Crotti, che si sono messi in luce tra gli Allievi. Il villaguardese Scacchi, al primo anno, si è dimostrato all’altezza dei migliori in regione: è riuscito a qualificarsi ai campionati italiani dell’Alpe Cimbra, dove è rimasto nei trenta e ha intascato il secondo posto ai regionali di skicross. La canturina Crotti è riuscita a superare le difficoltà di inizio stagione dovute a una serie di infortuni, ottenendo degli ottimi piazzamenti: prima all’Indicativa e seconda ai regionali di skicross, nel gigante di Madesimo del circoscrizionale e in quello del Tonale, che le avrebbe permesso di disputare la finale del Pinocchio all’Abetone, purtroppo cancellata.

«Anche nelle categorie dei più giovani abbiamo raccolto dei buoni risultati - dice Battaglioli -.Tutti hanno ben figurato e i più piccoli, che si sono inseriti nel circuito quest’anno hanno fatto esperienza . La nostra politica è quella di inserire i giovani agonisti per gradi nel mondo delle competizioni».

Tra i risultati spicca il titolo regionale di skicross dell’albavillese Andrea Scacchi, che ha anche centrato due volte l’oro nelle gare circoscrizionali, chiudendo secondo nella generale, con il pass per le finali nazionali, per il terzo anno consecutivo. Hanno staccato la qualificazione ai regionali, con il secondo posto nelle rispettive categorie, anche il villaguardese Lorenzo Terenghi (Baby) con un podio nello slalom all’Aprica, e Camilla Milani, di Locate Varesino (Cuccioli), sempre costante in tutte le competizioni.

Un occhio di attenzione lo meritano anche il brunatese Marzio Rizzi e il marianese Paolo Guidi, tra i più giovani del gruppo agonistico (classe 2011), che si sono qualificati rispettivamente come primo e secondo nelle gare circoscrizionali. Hanno fatto bene anche l’albavillese Tatiana Casartelli, Christopher Bugna di Val Cavargna a Daniele Soldati della Valle d’Intelvi. «Il gruppo cresce - sottolinea Andrea Sampietro, che coordina il vivaio-. Il sodalizio tra la Scuola Sci Campodolcino e lo Sci Club Amici di Madesimo permette ai tanti ragazzini che si avvicinano allo sci, molto spesso senza velleità agonistiche, di entrare poi nel mondo delle gare, con uno spirito diverso».

Nonostante le difficoltà, si guarda alla prossima stagione. «Stiamo pianificando, nella speranza che si possa svolgere senza grossi problemi -dice Battaglioli -. Stiamo vagliando alcune strategie che possano permettere ai ragazzi agonisti di poter ottimizzare sforzi e tempistiche. Ripartiremo con gli allenamenti estivo-autunnali e continueremo la collaborazione con l’allenatore federale Corrado Castoldi»

