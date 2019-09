I Mondiali di handbike Amadeo e Cecchetto d’oro Italia grande protagonista ai Mondiali di handbike che si concludono domani a Emmen, in Olanda

Italia grande protagonista ai Mondiali di handbike che si concludono domani a Emmen, in Olanda: in un medagliere ricchissimo, notevole l’apporto di atleti comaschi. Spicca in particolare l’oro conquistato da Roberta Amadeo, ciclista della Bee and Bike di Bregnano. Alla sua prima partecipazione alla rassegna iridata, si è piazzata al primo posto nella cronometro, categoria Wh2: l’azzurra comasca ha preceduto – con un distacco di quasi 2 minuti - l’olandese Carmen Koedood, con il tempo di 21’29”89. Una grande emozione per la comasca, che non partiva tra le favorite: «È stata una bella gara, su un circuito piatto e veloce, con qualche curva impegnativa ma adatto alle mie caratteristiche. Sicuramente è una vittoria inaspettata, da debuttante, in una gara in cui davanti a me non avevo punti di riferimento, dal momento che avevo la campionessa del mondo alle mie spalle: in queste settimane c’è stato un gran lavoro di squadra, abbiamo corretti alcuni punti deboli e i risultati si sono visti». Oggi andranno in scena le gare in linea, che chiuderanno i Mondiali: «C’è molta fiducia dopo il la performance nella crono. Ce la metterò tutta». Il plurimedagliato Paolo Cecchetto ha inaugurato i Mondiali con un oro nel Team Relay Mh3, la staffetta a cronometro che vede competere tre handbike per ciascuna nazione: Cecchetto, con Luca Mazzone e Alex Zanardi, ha confermato la superiorità dell’Italia in questa specialità. Ha poi conquistato l’argento nella crono Mh3, alle spalle del tedesco Vico Merklein.

