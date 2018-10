(Foto by Andrea Butti)

Como passaggio di via Bixio, ultima slaita prima dell'arrivo, Giro di Lombardia 2018, ciclismo (Foto by Andrea Butti)

Il Giro d’Italia 2019 C’è Como e la Valtellina La tappa di Como, il 26 maggio, domenica, la più lunga del giro di 237 chilometri. Da Ivrea ad Asso, poi si ripercorrerà il finale del Lombardia

Il Giro d’Italia di Como e del ritorno in Valtellina. Per il territorio, le notizie uscite dalla presentazione del Giro di ieri, sono queste. Tutte cose già annunciate, che hanno visto ieri il timbro dell’ufficialità da Rcs.La tappa di Como, il 26 maggio, domenica, la più lunga del giro di 237 chilometri. La tappa partirà da Ivrea, poi, da Asso, si ripercorrerà il finale del Lombardia, senza Muro di Sormano. A Milano c’erano gli assessori Marco Galli e Simona Rossotti, accompagnati dal funzionario del settore sport Bruno Sorrentino. Il ritorno in Valtellina è di quelli tosti: Gavia e Mortirolo nella tappa Lovere Ponte di Legno di martedì 28, dopo il giorno di riposo che seguirà la tappa comasca

