Il girone della Como Nuoto Sette liguri e due Bologna

In una stagione c già partita a livello femminile, per la pallanuoto a Como, anche gli uomini della Como Nuoto Recoaro entrano nel vivo della stagione. Le Rane Rosa si stanno preparando per il torneo di serie A/1 ed ovviamente le luci della ribalta illuminano quasi esclusivamente loro. Anche se gli sforzi, l’alzarsi presto per gli allenamenti all’aperto, le doppie sedute giornaliere, riguardano tanto le femmine quanto i maschi. L’inizio del campionato di serie A/2 maschile, quello in cui la Como Nuoto Recoaro sarà tra le protagoniste, è previsto per novembre. La formula del torneo ricalca esattamente quella pre-covid: le ventiquattro squadre iscritte sono già state divise in due gironi, Nord e Sud, da dodici formazioni ciascuno. Le migliori quattro di ogni gruppo giocheranno nei play-off, l’ultima di ogni girone retrocederà direttamente in serie B.

La penultima e terz’ultima classificata cercherà la salvezza nei play-out. La suddivisione penalizza fortemente Sori, ripescata dalla serie inferiore ed inserita a sorpresa nel girone sud, insieme con Ancona: scongiurata quindi anche la lunga trasferta nelle Marche. Questa la composizione del girone Nord: Bogliasco, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crocera Stadium, De Akker, Lavagna 90, President Bologna, Arenzano, Camogli, Imperia, Sportiva Sturla, Torino 81.

