Il girone della Pallanuoto Como Tre le trasferte fuori regione Venerdì prossimo la festa di Natale con la presentazione delle squadre.

Pronto il girone, si attende solo l’ufficializzazione del calendario di serie B di pallanuoto maschile che, anche quest’anno, vedrà la Pallanuoto Como ai nastri di partenza per il quarto anno consecutivo, con una squadra profondamente rinnovata e in cui sarà sempre più importante la presenza dei migliori Under 20. Inserita nel girone 2, la squadra guidata da Zoltan Kiss affronterà Sporting Lodi, Plebiscito Padova, Cus Geas Milano, Sea Sub Modena, Brescia Waterpolo, Nc Monza, Reggiana Nuoto, Varese Olona Nuoto e Pallanuoto Bergamo.

Solo tre quindi le trasferte fuori regione – due in Emilia e una in Veneto – mentre resta ancora da capire dove la Pallanuoto Como giocherà in casa in campionato, considerati i tempi incerti di riapertura della piscina di Muggiò. La società sta vagliando varie opzioni, di sicuro chiederà di disputare la prima fuori casa sperando comunque in una riapertura a breve del centro Fin di Piazza Atleti Azzurri d’Italia.

Sono però note le date del campionato, che comincerà il 18 gennaio e terminerà il 30 maggio dopo diciotto giornate. Al “Christmas Party”, la festa di Natale, ci sarà la presentazione di tutte le formazioni – dall’Under 11 alla prima squadra –: si svolgerà venerdì 20 alla discoteca K-Klass di Tavernerio dalle 19.45

© RIPRODUZIONE RISERVATA